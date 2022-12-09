Туреччина хоче використовувати своє стратегічне розташування для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу до Європи.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина, Азербайджан та Туркменістан проведуть зустріч на рівні президентів, на якій обговорюватиметься можливість експорту туркменського газу до Європи.

Як повідомляє Bloomberg, переговори президентів Реджепа Тайіпа Ердогана, Ільхама Алієва і Сердара Бердимухамедова пройдуть на Каспійському курорті Аваза 14 грудня.

Під час переговорів буде обговорюватися можливість транспортування газу через Каспійське море на танкерах в Азербайджан, а звідти – по трубопроводу до Туреччини й далі в Європу.

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Як йдеться в матеріалі, Туреччина хоче використати своє стратегічне розташування для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу до Європи. Для цього вона планує подвоїти потужність Трансанатолійського газопроводу (TANAP) до 32 млрд куб. м.

Азербайджан вже експортує газ до Європи, тоді як величезні ресурси Туркменістану переважно залишаються невикористаними. Запаси туркменського газу становили 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року. Це приблизно третина російських запасів.

Газова пропозиція Путіна:

13 жовтня 2022 року президент Туреччини зустрівся з Путіним у Казахстані, де вони обговорили низку питань, зокрема щодо транзиту російського газу.

Росія хотіла експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий "хаб", щоб зберегти свій енергетичний вплив на Європу.

За словами Путіна, Туреччина запропонувала найнадійніший маршрут для доставки газу в Європейський союз, а пропонована платформа нібито дозволить встановлювати ціни без політики. Глава Кремля сказав Ердогану, що хаб буде "майданчиком не тільки для поставок, але і для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання".

Однак, як повідомляв Forbes, ідея зробити з Туреччини газовий хаб, може виявитися пасткою для Путіна, оскільки агресор може втратити й газ, і гроші.

Відносини Росії з Туреччиною:

Відносини з Туреччиною, членом НАТО, життєво важливі для Росії в той час, коли Захід обрушив на неї хвилю економічних санкцій, від яких Анкара утримується. Разом з тим, Туреччина відкинула дії Росії щодо спроби анексії чотирьох українських областей як серйозне порушення міжнародного права.

Ердоган прагне виступити посередником між Москвою і Києвом і домігся прориву в липні, коли разом з ООН уклав зернову угоду, що дозволяє відновити Комерційний експорт українського зерна з чорноморських портів, які Росія блокувала.

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