На тлі надлишку газу ціни на нього різко знизилися.

Європейські країни накопичили більше газу, ніж їм необхідно, через різке збільшення імпорту зрідженого газу і незвично теплу погоду, внаслідок чого ціни на газ істотно знизилися.

Про це пише Bloomberg.

Зараз ціни на газ становлять менше третини свого літнього піку. При цьому у виданні наголосили, що ризики все ще є. Багато що залежить від погодних умов, оскільки різке похолодання швидко змусить Європу почати використання накопичених запасів. Крім того, уряди європейських країн стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть змінити ситуацію на ринку.

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Тепла погода поки допомагає обмежити попит на газ, але європейські політики стурбовані тим, що падіння цін на газ може призвести до зростання споживання, коли температура знизиться.

"Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме як мінімум до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання", – заявив виданню провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia Джакомо Масато.

За різними оцінками, попит на газ в 2022 році впаде приблизно на 7-9%, "в основному за рахунок відключення великих промислових споживачів".

Водночас, за даними Gas Infrastructure Europe, зусилля Європи з нарощування запасів означають, що європейські сховища заповнені на 93,6%, а в Німеччині – на 97,5%. І хоча такі показники забезпечують певний комфорт для ринку, в Німеччині цього буде достатньо для задоволення попиту тільки на два місяці холодної погоди. У зв'язку з цим Європі потрібно буде продовжувати залучати вантажі скрапленого газу.

У виданні зазначили, що Європа продовжує приймати судна з газом. Так, Північно-Західна Європа планує прийняти 82 LNG-танкери в цьому місяці. Це на 19% більше, ніж у вересні.

Ситуація з газом в Європі: подробиці

Ціна на газ в Європі на торгах 24 жовтня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. При цьому ще 25 серпня ціна досягала рекордної позначки в 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Водночас кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції і схвалення цієї ініціативи триватиме не менше декількох тижнів.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, внаслідок чого ЄС замістив 155 млрд кубометрів газом з інших джерел.

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