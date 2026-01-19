У низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії: де найважче зі світлом

Обмеження запроваджено через наслідки російських атак по енергетиці.

У трьох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі досі важка після російських обстрілів.

Як повідомляє Полтаваобленерго, аварійні відключення на території Полтави та області запроваджені з 7:03 19 січня. За словами енергетиків, обмеження застосовано через "наслідки російських атак на об’єкти енергетики".

Без графіків погодинних відключень світла тимчасово буде жити і Сумщина. За інформацією Сумиобленерго, з 7:03 понеділка в регіоні запроваджено аварійні відключення. Як і у випадку з Полтавщиною, обмеження застосовано через наслідки російських ударів по енергетиці.

Аварійні відключення повернулися і на частину Харківщини. Як повідомляє, Харківобленерго, у Харкові та області "застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі". При цьому у повідомленні зазначається, що продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Аварійні відключення тривають і в частині Одеської області. Як пояснили в ДТЕК "Одеські електромережі на територіях, де енергообладнання фізично не може передати необхідний обсяг електричної енергії, продовжують діють аварійні відключення. Решта Одещини живе вже за графіками погодинних відключень.

Без графіків погодинних відключень і надалі Київ та частина Київщини. У столиці екстрені відключення тривають з 13 січня, зазначили в ДТЕК.

Також непрогнозовано вимикають світло і надалі у Броварському, Бориспільському та частині Бучанського районів Київської області.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч на 18 січня росіяни атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в результаті влучень виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський попередив, що РФ збирається завдати шкоди атомним електростанціям. Зеленський підкреслив, що Україна має дані про об'єкти, щодо яких Росія проводила розвідку.

