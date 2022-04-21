Українська ГТС має вільну потужність понад 100 млрд кубометрів і може легко поглинути "Північний потік-1".

Україна намагається переконати західних союзників відмовитися від поставок російського природного газу "Північним потоком-1" на користь українського газопроводу.

Це допомогло б посилити важелі впливу Києва у розв'язаній Росією війні, повідомляє Reuters із посиланням на чиновників з енергетики.

За їхніми словами, це змусило б Росію перевозити більше свого газу для Європи через Україну. Також це збільшило би платежі за транзит, які могли б допомогти обороні України під час війни та стримати Росію від пошкодження українських газопроводів.

Reuters зазначає, що представники українського оператора газопроводів і газової компанії "Нафтогаз" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись з посадовими особами адміністрації президента Байдена та законодавцями Конгресу, щоб закликати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників прийняти цей план.

Росія "залежить від того, що ми транспортуємо газ із Росії до Європи. Це те, що ми можемо використовувати в наших дискусіях із ними, і Європа може допомогти", – сказала директор з міжнародних зв’язків Оператора газотранспортної системи України Ольга Бєлкова.

Представник Білого дому та міністерства економіки Німеччини відмовилися від коментарів.

Аналітики вважають, що перенаправлення поставок з існуючого газопроводу "Північний потік-1" може бути важким для Німеччини та решти Європи. Це "ніяк не сприяє підвищенню безпеки поставок до Європи", — зазначає колишній спеціальний представник Держдепартаменту Девід Голдвін.

Зараз Росія експортує 55 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини "Північним потоком-1". Ще 40 мільярдів кубометрів газу йде до Європи транзитом через газотранспортну систему України, за що Росія сплачує транзитні збори до України у доларах США.

Українська ГТС має вільну потужність понад 100 млрд кубометрів і може легко поглинути потік "Північний потік-1".

Радник "Нафтогазу" Даніель Вайдіч зазначає, що переведення всього "Північного потоку-1" на українську систему "забезпечить Києву більше важелів впливу на Москву і покаже Кремлю, що Європа пов’язує свою власну безпеку з українською".

Чиновники запропонували негайно перенаправити 40% потужності "Північного потоку-1" на український газопровід, поступово збільшуючи до 100% до квітня 2023 року. Це дасть державам ЄС час для створення зимових запасів і диверсифікації.

Посадовці заявили, що вони також шукали підтримки України для отримання доступу до постачання з терміналів СПГ у Туреччині.

Радник генерального директора "Нафтогазу" Світлана Заліщук зазначила, що Україні незабаром необхідно забезпечити власне постачання газу до початку зимового опалювального сезону в жовтні.

Німеччина вже зупинила російський газовий проект "Північний потік-2", який мав на меті подвоїти поставки газу до Німеччини, як покарання за лютневе вторгнення Росії в Україну. Будівництво проекту вартістю 11 мільярдів доларів закінчився наприкінці минулого року, але він так і не запрацював.

Північний потік-2 – що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Його мали запустити після сертифікації.

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку із запровадженими західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG.

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