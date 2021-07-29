Ціна на газ для тепловиків зросла до 15 грн за кубічний метр.

Катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків до 15 грн за кубічний метр неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло.

Про це йдеться у заяві міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго", яке є в розпорядженні УНІАН.

В заяві зазначається, що з моменту скасування механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків) українські теплопостачальники змушені працювати за неринковими і дискримінаційними газовими угодами від газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг", які суперечать законодавству у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

"Такий газовий тиск на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) неминуче призведе до підвищення тарифів на теплову енергію для населення, до можливого зриву підготовки до опалювального сезону 2021/2022, а також до відсутності коштів на модернізацію та ремонт теплової інфраструктури. У сукупності — це може призвести до колапсу в галузі", - сказано у повідомленні.

Читайте такожВзимку українці отримуватимуть "листи щастя" за опалення на півзарплати - прогнозВ асоціації відмітили, що серед кабальних вимог у газових угодах ГК "Нафтогаз Трейдинг" — щомісячні авансові платежі за газ. Це призводить до вимивання та повної відсутності обігових коштів у ТКЕ, оскільки населення, як основний споживач, сплачує за послуги на умовах післяплати. До того ж населення продовжує накопичувати борги, що позбавляє теплопостачальників обігових коштів.

Інша проблема – квотування обсягів газу. За понаднормові обсяги використаного газу протягом опалювального сезону тепловикам доведеться заплатити за газ щонайменше на 50% більше. Так, вже в серпні "Нафтогаз Трейдинг" виставив ціну "дорогого" газу — близько 15 тисяч грн за тисячу куб. м замість 12 тисяч грн за тисячу куб. м, як це було у минулому місяці.

"Тобто через залімітовані обсяги "дешевого" газу за 7,4 тис. грн за тис. куб. м, яких явно не вистачає навіть для населення, підприємства ТКЕ фактично повинні "міксувати" ціну газу та вкладати її у тариф на теплову енергію для населення, а це на сьогодні вже майже 10 тис. грн за тис. куб. м. При цьому ціна газу на європейських хабах продовжує зростати", - заявила асоціація.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств – ні.

Читайте такожЗа провали у видобутку газу Україна вже платить 2 млрд доларів — ВітренкоСередньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис. грн за кубометр, збільшившись на 18%у порівнянні з середньою ціною в липні.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що на сьогодні вже підняли вартість власних послуг теплокомуненерго у Чернівцях, це 75% зростання вартості постачання теплоносіїв та гарячої води.

За його словами, також, згідно з розрахунками, зростання тарифів теплокомуненерго очікується в Полтаві на 36%, у Кременчуці Полтавської області – на 53%, в Одесі – на 56%, у Тернополі – на 70%, у Старокостянтинові Хмельницької області – на 63%.

В середньому зростання вартості на послуги теплокомуненерго по країні становитиме приблизно 40%, 50% і 60%.

Вже стало відомо, що ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум. З травня минулого року ціна зросла в 10 разів - до 40 євро за мегават-годину.

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Автор: Ганна Бредіхіна