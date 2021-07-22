Міська влада таким чином сподівається стимулювати платіжну дисципліну споживачів у нових ринкових умовах закупівлі газу.

На тлі інформації про те, що в Україні будуть підвищені тарифи, домогосподарствам зі значними боргами за гарячу воду і тепло виставили платіжки з коефіцієнтом інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час "Години запитань до мера", яка пройшла на початку сьогоднішнього пленарного засідання Київради.

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Зокрема, він прокоментував інформацію депутата Ігоря Кириленка, про те, що в липні багато сімей в Києві отримали платіжки з додатковими нарахуваннями – "плюс 3% річних" до суми за послугу гарячого водопостачання.

"Додатково за постачання гарячої води "Київтеплоенерго" інфляційна складова. Чому відбувається збільшення в платіжних документах для певних домогосподарств?"- запитав Кириленко.

Присутній у сесійній залі заступник мера Петро Пантелєєв підтвердив факт додаткових нарахувань у платіжках.

"Дійсно такі факти мають місце. Є споживачі, які мають значну заборгованість за теплову енергію, за гаряче водопостачання або опалення. Дійсно, до них вживаються відповідні заходи, оскільки тільки за останній опалювальний сезон заборгованість за тепло в цілому зросла більш ніж на 3 млрд грн по місту. Враховуючи те, що сьогодні в Україні завершено пільгове постачання газу підприємствам ТКЕ, і ми змушені працювати в умовах ринку - закуповувати газ на ринку, в тому числі та за попередню оплату, ми не можемо сьогодні лояльно ставитися до тих, хто свідомо не платить за комунальні послуги", - сказав Пантелєєв.

Він підкреслив, що ті споживачі, хто опиняється в якихось складних ситуаціях, мають можливість укласти договір реструктуризації боргу, і до них ніяких заходів впливу вже після цього не застосують.

"Але аналіз, який ми проводимо постійно, говорить про те, що є категорія людей, у яких квартири більше ніж 200 кв.м, мають автомобілі, досить нормальні умови для життя, але не платять свідомо за комунальні послуги. До таких будуть прийматися досить жорсткі заходи. І ми змушені це робити. Тому виставляється коефіцієнт інфляції в платіжках для того, щоб стимулювати нормальну платіжну дисципліну", - зазначив Пантелєєв.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

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Автор: Інна Андаліцька