За словами політика, народні депутати від фракції ОПЗЖ ініціювали проведення у вівторок закритої наради за участю народних депутатів, прем'єр-міністра і відповідальних осіб НАК «Нафтогаз Україна».

Завдяки протидії народних депутатів, влада вже не хоче брати гроші з «ковідного фонду». Тим не менш, довіряти цій владі ми як і раніше не можемо, адже через її дії країна стрімко наближається до катастрофи, і на це прем'єр-міністру необхідно, нарешті, звернути увагу.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії «Опозиційна платформа - за Життя» Вадим Рабінович в кулуарах Верховної Ради України в четвер, 28 січня.

За словами політика, народні депутати від фракції "Опозиційна платформа - за Життя» ініціювали проведення у вівторок закритої наради за участю народних депутатів, прем'єр-міністра і відповідальних осіб НАК «Нафтогаз Україна», на якій представники влади повинні пояснити, розповісти, показати, як вони збираються виходити з кризи, розбиратися з тарифами і рятувати країну.

«ОПЗЖ пропонує не ховатися один від одного, а сісти за стіл і обговорити шлях порятунку. Депутати нашої фракції, у свою чергу, запропонують владі своє бачення вирішення проблем. Я сказав прем'єр-міністру: якщо влада і далі буде душити народ високими тарифами, то у нас – опозиції – немає іншого виходу, як виводити людей на вулиці. Нинішні тарифи - незаконні, непідйомні і злочинні! І не треба боятися говорити про це владі», – вважає Вадим Рабінович.

Попередив народний депутат главу уряду і про те, що опозиційна сила не дозволить владі витрачати «ковідний фонд» не за призначенням.

"Я сказав Денису Шмигалю: беріть кошти з мегазарплат чиновників! Ви з бюджету кожному "соросеняті" платите мільйони, а гроші на субсидії для населення берете з «ковідного фонду» – це неправильно! Якщо ви так і далі будете займатися економікою, то вам народ дасть під зад коліном!» - переказав розмову з главою уряду співголова партії "Опозиційна платформа - за Життя», уточнивши, що зустріч запланована на 15:00 вівторка.

«У вівторок, о третій годині, ми збираємося провести засідання, на якому або отримаємо відповідь від влади, як вона збирається рятувати ситуацію, або наші дії будуть безпосередньо узгоджені з народом, який за Конституцією має свої права», – підкреслив політик.

Вадим Рабінович пообіцяв, що народні депутати від фракції "ОПЗЖ" обов'язково оголосять результати цієї зустрічі.

"Якщо рішення про зниження тарифів представниками влади прийнято не буде, то я вийду і скажу: "Дорогі українці, доля тарифів у ваших руках! Ми нічого більше зробити не можемо!» - попередив народний депутат.

Вадим Рабінович додав, що їх фракція готова почути від уряду відповіді на питання щодо закупівлі дешевого газу, боротьби зі злочинними схемами і зростання економіки.

«Ми готові говорити з членами Кабміну, з владою конструктивно. Ми готові почути відповіді на питання, де вони збираються купувати дешевий газ, чи готові вони прикрити "схеми", припинити непотрібні дотації своїм людям, зайнятися економікою. Ми готові допомогти владі витягнути країну. А якщо влада нас не почує і буде виконувати «хотілки» міжнародних партнерів, то ми будемо чинити по-своєму. Міжнародний валютний фонд нікому ніколи не виставляв таких умов, які він виставив Україні. Тому "хотілки" МВФ повинні закінчитися, а влада повинна зрозуміти, що знаходиться в одному кроці від катастрофи!» - резюмував Вадим Рабінович.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН