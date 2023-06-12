Німеччина може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угоду про транзит газу між Україною та Росією не буде подовжено.

Німеччина попереджає про зупинку промисловості, якщо російський газ перестане надходити.

Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, зазначивши при цьому, що його країна може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угоду про транзит газу між Україною і Росією не буде продовжено після закінчення терміну його дії наприкінці наступного року, повідомляє Bloomberg.

Хабек зазначив, що необхідно дотримуватися правил розподілу тягаря потенційної нестачі газу в Східній Європі, а це означає, що Німеччині доведеться експортувати газ, щоб компенсувати дефіцит, а виробникам найбільшої економіки Європи можуть бути обмежені або скорочені поставки.

"Не існує безпечного сценарію розвитку подій", - сказав Хабек, зазначивши при цьому, що додаткові потужності, в тому числі запланований термінал СПГ на північному узбережжі Німеччини, який викликав опір місцевих жителів та екологічних груп, будуть необхідні для підтримки поставок як в Східну Німеччину, так і в Східну Європу.

Як йдеться в матеріалі, згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, навіть якщо деякі поставки продовжаться після 2024 року, малоймовірно, що чинну угоду щодо транзиту буде подовжено на аналогічних умовах, враховуючи відсутність політичної підтримки.

"Прямі переговори між Україною і Росією щодо подовження транзитного контракту в нинішніх умовах виглядають вкрай неправдоподібно", - вважають автори доповіді Анн-Софі Корбо і Тетяна Мітрова.

Війна в Україні та ситуація з російським газом

Попри повномасштабне вторгнення Кремля Україна як і раніше отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

6 червня 2023 року з'явилася інформація про те, що транзит російського газу через Україну буде припинено у 2024 році. Зараз щорічно прокачується 13 мільярдів кубометрів, хоча контрактом передбачено 40 млрд куб. м.

Колишній керівник компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявив, що технічно українська ГТС ще в 2019-2022 роках була підготовлена для роботи в реверсному режимі, але потрібно вже зараз думати про збалансування фінансового стану держкомпанії "Оператора ГТС" через те, що зараз 70-80% доходу компанія отримує від транзиту.

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