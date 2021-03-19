Блінкен пригрозив учасникам будівництва російського трубопроводу новими санкціями.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив санкціями.

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Про це сказано в заяві Державного департаменту США.

"Як ясно дали зрозуміти кілька адміністрацій США, цей трубопровід є російським геополітичним проектом, спрямованим на поділ Європи та ослаблення європейської енергетичної безпеки. Законодавство про санкції, прийняте Конгресом у 2019 році та розширене у 2020 році, користується значною підтримкою двопартійної більшості в Конгресі", - сказано в заяві.

За словами Блінкена, адміністрація Байдена має намір дотримуватися дотримання цього законодавства. Тому компанії, що беруть участь у будівництві "Північний потік-2", можуть опинитися під санкціями США.

"Департамент повторює своє попередження про те, що будь-яка особа, яка бере участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2", ризикує опинитися під санкціями США і повинна негайно припинити роботи на трубопроводі", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

Довідка УНІАН

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій й неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови " Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

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Автор: Павло Степанець