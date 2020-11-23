Звіт про такі компанії буде представлений в Конгресі США протягом декількох днів або тижнів.

Уряд США посилює санкцій у спробі зупинити будівництво обхідного російського газопроводу "Північний потік-2" й вже визначив список компаній, що підпадають під обмеження через участь у зазначеному проекті.

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Про це повідомляє Міжнародне інформаційне агентство dpa з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За інформацією видання, чиновник на умовах анонімності розповів, що уряд США вже визначив ряд компаній або приватних осіб, які можуть потрапити під санкції, якщо вони не припинять свої операції, пов'язані з трубопроводом, включаючи судноплавство.

"Ми перебуваємо в процесі телефонних розмов з кількома з цих компаній, щоб повідомити їм, що вони, ймовірно, займаються діяльністю, що підпадає під санкції", - цитує dpa слова чиновника.

При цьому повідомляється, що назвати конкретні компанії співрозмовник відмовився. За його словами, багато з цих компаній не знають, що можуть потрапити під санкції.

Також він повідомив, що звіт про компанії, що підпадають під санкції, буде представлений в Конгрес США протягом декількох днів або тижнів.

Що цьому передувало

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".

Норми, що містяться в законопроекті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проекту "Північний потік-2".

У грудні минулого року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині.

В результаті швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.

Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" покликаний зробити такі спроби марними.

Довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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Автор: Бредіхіна Ганна