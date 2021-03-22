"Газпром" не зможе використовувати на повну потужність навіть першу гілку "Північного потоку", що може зробити весь проект не дуже вигідним для російської компанії.

Майбутнє "Північного потоку-2" лишається невизначеним, зважаючи на те, що США чинять опір і погрожують санкціями. Навіть якщо російська державна компанія "Газпром" добудує газопровід, його подальше використання під питанням.

На додачу з'явилися й погані новини для "Північного потоку-1", який сполучає Росію з Німеччиною з 2011 року, - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генеральний адвокат Європейського суду справедливості Мануель Кампос Санчес-Бордона відкинув протест Німеччини проти обмеження потужності газопроводу, який використовує компанія Opal. Через нього газ з "Північного потоку-1" доставляється через територію ЄС до Чехії. Зараз його можна використовувати лише на половині шляху.

Читайте такожШмигаль розповів, скільки мільярдів євро Україна недоотримає через "Північний потік-2"Таким чином, під питанням стоїть доставка 12,5 мільярдів кубометрів газу щороку. Це значна частина від потужності "Північного потоку-1", який здатен перекачувати до 55 мільярдів кубометрів. Якщо Європейський суд справедливості підтримає Генерального адвоката, а це відбувається часто, "Північний потік-1" стане менш прибутковим для "Газпрому".

Разом з тим, рішення буде мати наслідки і для скандального "Північного потоку-2", через який "Газпром" намагається перекачувати ще 55 мільярдів кубометрів газу в Німеччину. З одного боку, рішення Європейського суду справедливості створить прецедент для обмеження потужності газопроводу запланованого компанії Eugal. А саме через нього буде відбуватися дистрибуція російського газу з "Північного потоку-2". З іншого боку, рішення не дозволить Федеральному агентству мереж Німеччини зробити виключення для "Північного потоку-2" з правил ЄС про внутрішній ринок газу.

Ці правила говорять, що треті сторони повинні мати доступ до газопроводу. А транзитні сплати повинні бути відкритою інформацією. Газопроводи також не можуть бути під управлінням компаній, які займаються постачанням газу.

У 2009 році Федеральне агентство мереж Німеччини зробило виключення для Opal з цих правил на 22 роки. А "Газпрому" дозволили використовувати лише половину потужності "Північного потоку-1". В 2016 році, координуючи свої дії з Єврокомісією, відомство дозволило "Газпрому" використовувати повну потужність.

Читайте такожAtlantic Council: Час для знищення "Північного потоку-2" закінчуєтьсяВ результаті потік газу через ГТС в Україні й Білорусі був скорочений. З цієї причини Польща за підтримки Литви й Латвії подали позов в Європейський суд справедливості проти рішення агентства Німеччини. Вони стверджували, що їхня безпека була під загрозою, а це суперечить принципу солідарності в енергетичному секторі, закріпленому в угодах ЄС. Восени 2019 року суд погодився з цим.

Німеччина подала апеляцію в Європейський суд справедливості. Вона стверджувала, що енергетична солідарність - це політичний термін, а не юридичний критерій, з якого можна виводити права й обов'язки. Кампос Санчес-Бордона відкинув це твердження у своєму звіті. Енергетична солідарність веде до юридичних наслідків. Єврокомісія повинна зважувати інтереси окремих країн ЄС і організації в цілому. Якщо позиція однієї або кількох країн не були враховані, тоді рішення Єврокомісії не відповідає вимогам.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Переклад: Лесь Димань