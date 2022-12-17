Найближчим часом у Києві буде повністю відновлено водо- та теплопостачання, проте все ще діятимуть аварійні графіки відключень електричної енергії.
Як заявив начальник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко в ефірі інформаційного телемарафону, 100-відсоткова подача води та тепла в столиці очікується найближчим часом.
"У всіх районах вода вже подається. Можливо, в деяких будинках ще недостатній тиск, але кілька годин і тиск буде в нормі, і вода буде скрізь в штатному режимі. Тепло частково вже подано", - сказав він.
При цьому він додав, що сьогодні в місті все ще застосовуються аварійні графіки відключення.
"Говорити про перехід на планові поки зарано", - зазначив він.
Удар по енергосистемі України:
10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.
23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.
3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.
5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.
14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.
16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.
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