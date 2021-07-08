Транзит природного газу через українську газотранспортну систему в країни Європи в червні склав 3,72 млрд кубометрів, що майже на рівні показників травня.
Про це повідомили в прес-службі держкомпанії "Оператор ГТС України".
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За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,331 млрд кубометрів газу, до Словаччини - майже 2,44 млрд кубометрів, до Угорщини – 0,776 млрд кубометрів, до Молдови – 0,174 млрд кубометрів.
Середньодобовий транзит склав 124 млн кубометрів.
"Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях, попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що якщо "Газпром" не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російським і середньоазіатським видобувачам газу можливість використовувати українську і російську ГТС для транзиту газу в ЄС.
Також в компанії підкреслили, що Європейському Союзу варто дати оцінку діям "Газпрому" і зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією з боку російської компанії з метою домогтися схвалення запуску проекту "Північний потік-2".
"Оператор ГТС України" з квітня виставляв на місячний аукціон додаткові потужності в обсязі 63,7 куб.м на добу. Однак ці потужності не були заброньовані, а це означає, що "Газпром" не планує поставляти додаткові обсяги газу в ЄС, попри дефіцит газу в Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичних максимумів з 2008 року – 37 євро за МВт/год, або більше ніж 450 доларів за тисячу кубометрів.
При цьому газові сховища Європи не заповнені й наполовину, а незабаром ситуація тільки посилиться: з 6 до 10 липня буде зупинена магістраль "Ямал-Європа", а з 13 до 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід "Північний потік-1". Попри ці обставини, додаткові потужності на липень 2021 року в точці з'єднання "Суджа", а також точках виходу з України в країни ЄС знову не були викуплені.
Більш того, 5 липня 2021 року на річних аукціонах на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform не були заброньовані додаткові потужності на газовий 2021-2022 рік (період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року). Для річного бронювання Оператор ГТС України запропонував додаткові потужності в точках з'єднання "Суджа" та "Сохранівка" обсягом в 15 млн куб.м на добу (додатково до вже заброньованих за довгостроковим контрактом 40 млрд кубометрів на рік).
Подорожчання газу
Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах на початку липня досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.
Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.
Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.
Історія газопроводу "Північний потік-2"
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".
- Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
- США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
- 14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.
- 19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.
- Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.
- 20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
- 19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.
- 26 травня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в справі "Північного потоку-2" Україна боротиметься за національні інтереси до кінця.
- 1 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт про транзит блакитного палива через Україну.
- 4 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".
- 4 червня 2021 року в РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2".
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