ЄС має дати оцінку діям "Газпрому" та зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією з метою домогтися запуску "Північного потоку-2".

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему в країни Європи в червні склав 3,72 млрд кубометрів, що майже на рівні показників травня.

Про це повідомили в прес-службі держкомпанії "Оператор ГТС України".

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За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,331 млрд кубометрів газу, до Словаччини - майже 2,44 млрд кубометрів, до Угорщини – 0,776 млрд кубометрів, до Молдови – 0,174 млрд кубометрів.

Середньодобовий транзит склав 124 млн кубометрів.

"Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях, попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що якщо "Газпром" не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російським і середньоазіатським видобувачам газу можливість використовувати українську і російську ГТС для транзиту газу в ЄС.

Також в компанії підкреслили, що Європейському Союзу варто дати оцінку діям "Газпрому" і зупинити зловживання домінуючою ринковою позицією з боку російської компанії з метою домогтися схвалення запуску проекту "Північний потік-2".

"Оператор ГТС України" з квітня виставляв на місячний аукціон додаткові потужності в обсязі 63,7 куб.м на добу. Однак ці потужності не були заброньовані, а це означає, що "Газпром" не планує поставляти додаткові обсяги газу в ЄС, попри дефіцит газу в Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичних максимумів з 2008 року – 37 євро за МВт/год, або більше ніж 450 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому газові сховища Європи не заповнені й наполовину, а незабаром ситуація тільки посилиться: з 6 до 10 липня буде зупинена магістраль "Ямал-Європа", а з 13 до 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід "Північний потік-1". Попри ці обставини, додаткові потужності на липень 2021 року в точці з'єднання "Суджа", а також точках виходу з України в країни ЄС знову не були викуплені.

Більш того, 5 липня 2021 року на річних аукціонах на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform не були заброньовані додаткові потужності на газовий 2021-2022 рік (період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року). Для річного бронювання Оператор ГТС України запропонував додаткові потужності в точках з'єднання "Суджа" та "Сохранівка" обсягом в 15 млн куб.м на добу (додатково до вже заброньованих за довгостроковим контрактом 40 млрд кубометрів на рік).

Подорожчання газу

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах на початку липня досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюються з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Історія газопроводу "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

26 травня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в справі "Північного потоку-2" Україна боротиметься за національні інтереси до кінця.

1 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт про транзит блакитного палива через Україну.

4 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".

4 червня 2021 року в РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2".

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Автор: Ігор Орел