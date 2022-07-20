Він звинуватив у проблемах компанію, яка ремонтує обладнання.

Пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1", через який Росія найбільше перекачує газу до Європи, може бути вдвічі знижена. Президент РФ Володимир Путін заявив, що це відбудеться нібито через те, що їм не віддають обладнання після ремонту.

Про це повідомляє Reuters.

Трубопровід простоює для проведення щорічного технічного обслуговування з 11 по 21 липня. За даними агентства, "Північний потік-1" відновить експорт газу відповідно до графіка, але зі зменшеною потужністю.

Після візиту в Тегеран Путін розповів журналістам, що в трубопроводі експлуатуються п'ять газоперекачувальних агрегатів Siemens Energy, а ще один агрегат вийшов з ладу через "розсипання внутрішньої обшивки".

"Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. "Газпром" тут при чому?", - Запитав Путін, звинувачуючи в проблемах компанію, яка займалася ремонтом.

Він додав, що ще одна газоперекачувальна турбіна має бути відправлена на ремонт 26 липня.

Путін також наголосив, що "Газпром" нібито не винен у скороченні транзитних потужностей, у тому числі в закритті Києвом одного з маршрутів через Україну в Європу. Як відомо, станція "Сохрановка" в Луганській області була захоплена російськими військами.

За словами президента РФ, "Газпром" готовий виконати свої зобов'язання з експорту газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка була на заводі "Дорваль" і не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що такий крок поставить Російську Федерацію у переможну позицію і лише додасть проблем.

Українська діаспора у Канаді подала до суду позов через передачу турбіни Siemens для "Північного потоку" всупереч санкціям. Лідер організації Пол Грод назвав дане рішення уряду "великою помилкою з жахливими наслідками".

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