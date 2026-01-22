Рятівний круг для союзника: Китай рекордно збільшив закупівлю російського скрапленого газу

Імпорт російського скрапленого газу Піднебесною перевищив очікування імпортерів

Китай у грудні 2025 року рекордно збільшив імпорт російського скрапленого газу, повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на дані китайської митниці зазначає, що Піднебесна протягом останнього місяця 2025 року імпортувала майже 2 мільйони тон російського скрапленого газу, що перевищило очікування трейдерів.

У серпні Китай навіть почав імпортувати російський СПГ, який потрапив під санкції Заходу. За даними журналістів, Піднебесна вже отримав близько двох десятків партій вантажу на терміналі Бейхай на півдні країни зі значною знижкою від ринкових цін на блакитне паливо.

Відео дня

Загалом, за даними китайської митниці, за підсумками 2025 року Китай придбав 9,8 млн тонн російського скрапленого газу, що стало історичним максимумом.

Разом з тим, Піднебесна у 2025 році скоротила загальний обсяг імпорту газу на 11% через низький попит, надлишкові запаси та значний імпорт трубопровідного газу.

Експорт російського газу - останні новини

Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Китай підставив плече "жертві" американських санкцій – проєкту "Арктик СПГ-2". Він перебуває під обмеженнями ще з часів президентства Джо Байдена і тривалий час країна-агресорка не могла знайти покупців на "блакитне паливо".

Пізніше з’ясмувалося, що це була не разова акція. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер з російським газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався у Піднебесній.

22 грудня стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з РФ до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не звертали уваги на ризик західних санкцій, щоб отримати дешеве "блакитне паливо".

Разом з тим, Вашингтон, попри явне порушення американських обмежень, не поспішає реагувати. 2 серпня The Washington post повідомляв про підготовку США санкцій проти Китаю, але наразі далі погроз на офіційному рівні справа не пішла.

Вас також можуть зацікавити новини: