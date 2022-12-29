Протягом грудня Росія експортувала близько 2,5 млн барелів нафти.

На тлі запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту її експорт морським шляхом суттєво знизився. Так, у грудні Росія експортувала майже на чверть менше нафти порівняно із середніми показниками за 2022 рік.

Як повідомляє The Wall Street Journal, протягом грудня 2022 року Російська Федерація щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти. Цей показник на 22% нижче від середнього значення за попередні 11 місяців року.

Російську нафту продовжує купувати невелика кількість країн. Серед них – Індія, Туреччина, Китай та Болгарія.

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Видання пише, що причиною цього є запровадження граничної ціни на нафту. Крім того, падіння експорту російської нафти, "ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень", які країна запровадила під час пандемії коронавірусу.

Санкції проти РФ: експорт нафти

3 грудня 2022 року Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. Це обмеження почало застосовуватися з 5 грудня.

Влада Російської Федерації придумала санкції у відповідь на запроваджену Заходом максимальну вартість нафти з РФ. Російський президент Володимир Путін у вівторок, 27 грудня, підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів у паливно-енергетичній сфері.

Крім того, Росія може скоротити видобуток нафти на 500-700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти. Як заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, країна-агресор має намір скоротити видобуток нафти вже у 2023 року.

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