Він каже, що зараз українці платять зафіксовану річну ринкову ціну на газ.

Голова уряду Денис Шмигаль не дав прямої відповіді, чи виконає Україна зобов'язання перед МВФ щодо ринкових цін на газ для населення з травня 2022 року.

Ведучий програми "Свобода слова" на каналі ICTV запитав його, якою ж буде ціна газу з травня 2022 року у зв'язку з цими зобов'язаннями, і чи не сягне вона понад 50 тис. грн за тисячу кубів, як це є зараз у Європі.

Шмигаль сказав, що і тепер населення платить "зафіксовану річну ринкову ціну на газ" по 8 грн за куб метр., яку встановив НАК "Нафтогаз України".

"Завдання уряду - захистити українських громадян, забезпечити зрозумілість і передбачуваність цін. Україна вже живе в ринковій економіці, і сьогодні ціна газу для населення є річною і ринковою. Звичайно, на наступний рік вона буде переглядатися компанією "Нафтогаз" в залежності від динаміки ціни на газ на світових ринках, від того, скільки буде власного видобутку. Від цього буде формуватися річна ціна. Уряд ніколи не дасть кривдити незахищені верстви і в цілому українців з точки зору цін на газ", - запевнив прем'єр-міністр.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд дол., спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд дол. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що дорівнює приблизно 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

24 листопада Україна отримала другий транш у розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Дмитро Хилюк