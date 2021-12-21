Голова уряду Денис Шмигаль не дав прямої відповіді, чи виконає Україна зобов'язання перед МВФ щодо ринкових цін на газ для населення з травня 2022 року.
Ведучий програми "Свобода слова" на каналі ICTV запитав його, якою ж буде ціна газу з травня 2022 року у зв'язку з цими зобов'язаннями, і чи не сягне вона понад 50 тис. грн за тисячу кубів, як це є зараз у Європі.
Шмигаль сказав, що і тепер населення платить "зафіксовану річну ринкову ціну на газ" по 8 грн за куб метр., яку встановив НАК "Нафтогаз України".
"Завдання уряду - захистити українських громадян, забезпечити зрозумілість і передбачуваність цін. Україна вже живе в ринковій економіці, і сьогодні ціна газу для населення є річною і ринковою. Звичайно, на наступний рік вона буде переглядатися компанією "Нафтогаз" в залежності від динаміки ціни на газ на світових ринках, від того, скільки буде власного видобутку. Від цього буде формуватися річна ціна. Уряд ніколи не дасть кривдити незахищені верстви і в цілому українців з точки зору цін на газ", - запевнив прем'єр-міністр.
Читайте також"Шантаж Європи": "Газпром" відмовився збільшити транзит газу через Україну на тлі захмарних цінStand-by для України
9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд дол., спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд дол. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що дорівнює приблизно 700 млн дол.
На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.
На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.
24 листопада Україна отримала другий транш у розмірі майже 700 млн дол.