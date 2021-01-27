У бюджеті на 2021 рік передбачено 36,6 мільярда гривень на виплату субсидій незахищеним категоріям громадян.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено достатньо коштів, щоб виплатити субсидії всім, хто їх дійсно потребує.

Читайте такожЛюдям буде вкрай важко у лютому сплатити за комуналку-ВітренкоПро це повідомив під час засідання уряду в середу, 27 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми абсолютно відповідально ставимося до оплати субсидій. У бюджеті цього року передбачено 36,6 мільярда гривень на виплату субсидій незахищеним категоріям громадян. Також ми маємо інструменти наближення, тобто, якщо в січні, лютому, березні не буде достатньо коштів на виплату необхідної суми субсидій, будуть використані спеціальні інструменти наближення. І всі суми, які необхідно громадянам виплатити по субсидіях, будуть виплачені абсолютно точно", - сказав Шмигаль.

"Грошей однозначно вистачає, щоб виплатити субсидії всім, хто їх дійсно потребує", - підкреслив прем'єр-міністр.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які є одержувачами субсидій, не відчують на собі зміни тарифів, які відбулися на початку року.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

Крім того, Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год. Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 гривні/кВт-год почав діяти вже для всієї електроенергії.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.

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Автор: Богдан Слуцький