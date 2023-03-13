У Києві та Київській області більше не застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії, запроваджені після чергової атаки російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", – йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається складною.
Ситуація в енергосистемі України
Після масованого ракетного удару Росії по Україні 9 березня в низці українських міст знову виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, важкою була ситуація в Харкові та на Житомирщині.
У вечірньому зверненні 13 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію вдалося нормалізувати. Також триває підготовка до наступного опалювального сезону.
Також стало відомо, що польскі оператори електро-, газо- та нафтопередачі готуються до підписання угоди з Україною про поглиблення співпраці в галузі енергетики. Документ мають підписати 15 березня.
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