Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

У Києві та Київській області більше не застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії, запроваджені після чергової атаки російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

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Ситуація в енергосистемі України

Після масованого ракетного удару Росії по Україні 9 березня в низці українських міст знову виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, важкою була ситуація в Харкові та на Житомирщині.

У вечірньому зверненні 13 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію вдалося нормалізувати. Також триває підготовка до наступного опалювального сезону.

Також стало відомо, що польскі оператори електро-, газо- та нафтопередачі готуються до підписання угоди з Україною про поглиблення співпраці в галузі енергетики. Документ мають підписати 15 березня.

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