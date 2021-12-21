За прогнозами експертів, у 2022 році газ для побутових споживачів подорожчає ще на 15-20%.

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект, яким пропонується повернутися до державного регулювання цін на газ і відмовитися від міжнародних зобов'язань по спільному з Європою ринку блакитного палива.

Відповідний законопроект №6426 зареєстрований у парламенті 14 грудня.

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У пояснювальній записці йдеться, що, за прогнозами експертів енергетичної галузі та ЖКГ, у 2022 році газ для побутових споживачів подорожчає ще на 15-20% і коштуватиме майже 9 грн за кубометр. Для теплокомуненерго блакитне паливо також буде дорожче на 30-50%, ніж раніше. Значно зросте ціна і на розподіл і доставку газу (на 40-60%).

Законопроектом пропонується повернутися до моделі державного регулювання цін на газ, видобутий в Україні, і змінити принципи функціонування внутрішнього ринку природного газу. Встановити основним пріоритетом ринку - суспільні інтереси та забезпечення побутових споживачів і підприємств, що забезпечують населення теплом і газом за доступними та стабільними цінами.

Крім того, документом пропонується закріпити на законодавчому рівні положення про направлення всього видобутого в Україні газу на потреби внутрішнього ринку. При цьому, за умови його надлишків, газ може бути експортований за ринковими цінами, передбаченими відповідними міжнародними угодами (договорами).

"Для імплементації зазначених змін, проект передбачає подальшу відмову від частини взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо спільного ринку газу (в контексті встановлення внутрішніх цін)", - йдеться в законопроекті.

В Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що представники галузі категорично не підтримують законопроект.

"Хоча документ нібито має допомогти країні збільшити видобуток газу, проте на практиці він призведе до кризи в секторі, зупинці інвестиційної діяльності та зниження податкових надходжень до бюджету. Це все разом послабить енергетичну безпеку країни та призведе до ще більшої залежності від імпорту", - зазначила асоціація в Facebook.

Ситуація на ринку газу:

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Проте вже в січні 2021 року уряд зобов'язав газові компанії ввести фіксовані на рік тарифи на газ, які будуть діяти до кінця поточного опалювального сезону. Нинішні фіксовані тарифи на газ для населення завершать свою дію 30 квітня 2022 року.

За даними Української енергетичної біржі, середня вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином з початку грудня ціни зросли на 48%.

Ціни на газ в Україні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна є частиною європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% загального обсягу споживання блакитного палива. Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Згідно з Меморандумом між Україною і МВФ, українська влада зобов'язалася не вводити обмеження цін на газ, що поставляється домогосподарствам, і при цьому забезпечити захист незахищених верств населення шляхом надання субсидій на оплату ЖКП.