Парламентарі вважають, що угода Німеччини і США – спроба змінити ситуацію з "дуже поганої на погану".

У Європарламенті розкритикували угода між США і Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2". Парламентарі вважають, що російський проект підриває безпеку України.

Про це повідомив члена Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс у Facebook.

У заяві зазначено, що угода Німеччини і США – спроба змінити ситуацію з "дуже поганої на погану".

"Газопровід "Північний потік-2" підриває безпеку України, особливо у зв'язку з тим, що Росія продовжує провокувати і нагнітати напруженість проти України: від нарощування військового потенціалу біля кордонів України, свідками якого ми стали цієї весни, до останньої пропагандистської акції з подачі скарги проти України до Європейського суду з прав людини", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що запуск газопроводу суперечить "Зеленому курсу", а також посилює залежність ЄС від Росії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Польща і Україна опублікували спільну заяву про неприпустимість запуску російської труби в обхід України без застосування американських санкцій, як це передбачено німецько-американською угодою, підписаною Меркель і Байденом минулого тижня.

Водночас спікер президента Польщі Блажей Спіхальський назвав продовження добудови труби "перемогою Росії", і що Берлін порушив європейську солідарність з цього питання.

При цьому, згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоб та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Крім того, Німеччина і США будуть заохочувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України мінімум на 1 млрд. США.

Автор: Анастасія Горбачова