Енергетикам не вистачає обладнання для відновлення пошкоджених електромереж.

Українським енергетикам необхідно 5-6 днів, щоб відновити стабільність електропостачання у всій країні та перейти до планових відключень. Втім, відновлювати електромережі стає важче після кожної з атак Росії. Українцям треба бути готовими до відсутності світла впродовж не тільки кількох днів, а й тижнів.

Як повідомив експерт у галузі енергетики Юрій Корольчук у новому випуску програми "Аргумент", Україна поступово вичерпує запаси обладнання з відновлення електромереж. Ремонтні роботи будуть затягуватися.

"Ключовий момент тут, що не вистачає обладнання. Те обладнання, яке треба заміщувати, виводити з ладу те зруйноване, яке вже не підлягає відновленню, йогот мало, дефіцит. В принципі, те обладнання, яке використовують у більшості європейських країн, воно від інших виробників. Якщо його сюди привозити, то його треба підлаштовувати, переформатовувати нашу систему на це обладнання", - пояснив експерт.

Зараз Україна збирає залишки з ринку необхідного обладнання. Закордонне обладнання не завжди підходить.

"Якщо такі удари будуть повторюватися по тих об'єктах, які вже відремонтовано, то, скоріше за все, такий блекаут триватиме довше - не 5-6 днів, а до двох тижнів", - сказав експерт.

Тоді енергетики думатимуть, як підтримувати водозабезпечення та теплозабезпечення українців в умовах відсутності електропостачання. Перш за все це стосується об'єктів критичної інфраструктури.

Як зазначив Корольчук, місцева влада все частіше пропонує українцям евакуюватися на деякий час. На його переконання, чесна позиція - країщий вибір.

Атака Росії на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

Ракети влучили в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в кількох областях. Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, що тривають досі. Крім того, на трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені. 25 листопада всі чотири діючі атомні електростанції України знову були під’єднані до енергосистеми.

25 листопада під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії, проте в кожній області в середньому знеструмлені від 200 до 400 тисяч споживачів. Вітчизняні виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

27 листопада Шмигаль повідомив, що на кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

У ДТЕК "Київські електромережі" напередодні заявили, що продовжують застосовувати екстрені відключення у столиці, але обіцяють, що з 26 листопада вони триватимуть не більше 5 годин.

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