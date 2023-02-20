У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов'язані з ремонтами електромереж.

Попри збільшення споживання електроенергії з початку робочого тижня, енергосистема буде працювати з резервом потужності.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

"Сьогодні, 20 лютого, в перший робочий день тижня, попри збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, з резервом забезпечуючи потреби споживачів", - цитує прес-служба Галущенка.

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При цьому в деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов'язані з ремонтами електромереж.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки в ряді областей України застосовувалися екстрені відключення світла.

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