У Раді хочуть з'ясувати, чому на складах ТЕС мінімальні запаси вугілля.

Історично низькі запаси вугілля на складах ТЕС в розпал опалювального сезону повинні стати предметом розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Таку думку висловив народний депутат Андрій Жупанін.

"Необхідно розібратися, чому склалася така катастрофічна ситуація із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій", - сказав він, виступаючи на засіданні Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ в середу в Києві.

За його словами, до грудня 2020 року запаси на складах збільшувалися, але з грудня стали різко падати. В результаті на 27 січня 2021 року зараз обсяг запасів на 50% нижче того мінімального нормативного показника, який приписаний теплоелектростанціям.

Тому, як підкреслив Жупанін, тільки після вирішення цього проблемного питання роботи української енергетики можна переходити до розгляду заборони на імпорт електроенергії з Білорусі.

У свою чергу, голова парламентської комісії з розслідування причин збитків у вугільній промисловості Юрій Камельчук запропонував вивчити питання із запасами вугілля в рамках роботи цієї комісії.

Він припустив, що величина цих запасів може штучно занижуватися приватними компаніями. "Є великі запаси на приватних складах, їх вивозять автомобілями - великі обсяги, як ми переконалися", - заявив він.

На думку нардепа, дефіцит вугілля на складах компаній теплової генерації може створюватися ними навмисне. "Це (дефіцит вугілля - ред.) може стати основою для подальших тіньових переговорів власників шахт про отримання надприбутку", - пояснив голова слідчої комісії ВР.

Відзначимо, що в нинішній опалювальний сезон Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС – 2,9 млн т. Це в 2,2 рази більше, ніж на ту ж дату роком раніше. Але вже в середині січня обсяги вугілля у теплової генерації були менше нормативу, затвердженого Міністерством енергетики.

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Автор: УНІАН