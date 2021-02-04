Задля повної прозорості всіх процесів і оперативного надання необхідної інформації, якої потребують у рамках розслідування кримінальних справ стосовно можливої протиправної діяльності посадових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом», т. в. о. президента Компанії Петро Котін вирішив створити постійну робочу групу зі співробітництва з правоохоронними та контролювальними органами.

На неї, зокрема, покладено обов’язки оперативного збирання інформації, щойно на неї виникає запит, а також координації цієї роботи між структурними підрозділами державного підприємства, надання роз’яснень й усілякого сприяння у перевірках і розслідуваннях.

На перше засідання членів цієї робочої групи, яке відбудеться наступного тижня, планують запросити представників правоохоронних і контролювальних органів, щоб спільно відпрацювати механізми подальшої взаємодії та співпраці.

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Автор: УНІАН