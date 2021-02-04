Законопроектом №4098 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне» пропонується збалансувати ставки акцизного податку на основні види палива на рівні 139,5 євро/1000 л.

В Україні єдиним способом зниження цін на АЗС є збалансування ставки акцизного податку на основні види палива.

Про це заявила Президент Української енергетичної Асоціації Юлія Підкоморна, повідомляє прес-служба Асоціації.

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За її словами на сьогодні єдиним дієвим механізмом зниження цін на пальне залишається запропоноване групою народних депутатів збалансування акцизів відповідно до законопроекту №4098 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо».

Законопроектом пропонується збалансувати ставки акцизного податку на основні види палива на рівні 139,5 євро/1000 л.

Як зазначила Підкоморна, на сьогодні ставка акцизного податку на бензин становить 213,5 євро/1000 літрів, дизельне паливо 139,5 євро/1000 літрів, скраплений газ 52 євро/1000 літрів.

За її словами, у разі зниження ставки для бензинів до 139,5 євро/1000 літрів кінцевий автовласник зможе отримати зниження ціни мінімум на 3 гривні за кожен літр цього пального.

Підкоморна підкреслила, що ініціатива 4098 корисна для держави та справедлива для споживача, оскільки кожен автовласник платить акцизний податок незалежно від того чим він заправляє авто.

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Автор: УНІАН