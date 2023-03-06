Ціни на комерційні обсяги газу в Україні впали нижче 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів, тоді як рік тому становили понад 30 тис.грн.

Ціни на газ в Україні і Європі істотно знижуються на тлі стабілізації ситуації після торішнього шоку, викликаного повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький в ефірі телемарафону.

"Що стосується цін на газ. Європа та Україна відійшли від шоку початку повномасштабного вторгнення і подорожчання цін на енергоресурси. Європа в спокійному режимі вже забезпечує себе альтернативними джерелами поставок газу. Це все призводить до падіння цін на енергоносії і на газ, зокрема", - сказав він.

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Корецький зазначив, що Європа та Україна подолали сильну турбулентність цін на енергоносії, яка відбувалася торік.

"Сьогодні ціни на комерційні обсяги газу впали нижче 19 тисяч за тисячу кубометрів і, на нашу думку, падіння цін на комерційні обсяги газу триватиме", - повідомив керівник "Укрнафти".

За його словами, при цьому зниження економічної активності через ракетні обстріли і руйнування призвело до істотного падіння рівня промислового споживання газу.

Корецький зазначив, що цього року компанія націлена збільшувати видобуток газу.

Війна в Україні та ситуація з газом

У січні 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, проте вже наприкінці лютого агресор збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

У березні 2022 року газ на європейській біржі коштував 118 євро, а на українській – понад 30 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

У середині лютого 2023 року європейські ф'ючерси на природний газ вперше за 17 місяців впали нижче 50 євро.

27 лютого 2023 року Євросоюз поставив хрест на російському газі. В рамках Енергетичної стратегії Європейський Союз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу та перейти на інші джерела.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу і вугілля.

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