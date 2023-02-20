У Київській області проводитимуть заміри споживання.

На завтра, 21 лютого, "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі групи ДТЕК. "Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях, тоді як на Київщині завтра проводяться заміри споживання", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі можливі відключення за графіком.

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Стан енергосистеми України

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично обстрілюють критичну інфруструктуру України ракетами та дронами. Перша масована атака саме на них відбулася 10 жовтня 2022 року. Через пошкодження в країні почали вводити аварійні відключення.

За даними уряду, через атаки Російської Федерації та окупацію Запорізької атомної електростанції, Україна вже втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей ТЕС.

Попри це, українськими енергетики успішно працюють над відновенням енергосистеми, останнім часом вони не прогнозують дефіциту потужності.

В "Укренерго" навіть повідомляли, що темпи відновлення української енергостеми є швидшим, ніж темпи руйнувань.

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