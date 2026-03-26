Графіки відключень світла на 27 березня: чи будуть вимикати електроенергію у пʼятницю

В "Укренерго" закликали українців користуватись потужними електроприладами лише у певні години доби.

У пʼятницю, 27 березня, відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Завтра, у пʼятницю, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укренерго" закликали українців користуватись потужними електроприладами саме у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00.

Таким чином, вже третій день поспіль "Укренерго" не дає команди на обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів чи відключення світла для промисловості.

Водночас, за даними ДТЕК, в Одесі та Одеській області наразі діють екстрені відключення через ворожу атаку.

Як писав УНІАН, Росія продовжує систематично бити дронами та ракетами по українській енергетиці. 26 березня РФ завдала чергових ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих регіонах України.

Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишалися без світла.

Також в ніч проти 24 березня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Дії росіян призвели до часткового знеструмлення споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

