В Україні можуть зменшити відключення світла: Шмигаль розповів, кого це торкнеться

Планується збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Міністр енергетики Денис Шмигаль поставив "Укренерго" завдання зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація зараз найбільш складна. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі за результатами зустрічі з правлінням НЕК "Укренерго".

За його словами, зокрема, було поставлено завдання реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із Заходу України на Схід.

"Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна", - написав міністр.

Також планується збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну, зокрема щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС. Серед інших завдань – зменшити кількість звітності та бюрократії та спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту.

"Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО. Максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах", - наголосив Шмигаль.

За його словами, для української енергосистеми "зараз важливий кожен мегават".

"Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - зазначив очільник Міненерго.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація в енергосистемі України змінилася. Зараз в країні застосовуються графіки відключень світла по 4,5-5 черг одночасно. Таким чином, при обмеженнях в 5 черг з 6 відключення можуть тривати більше 16 годин.

Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомляло, що РФ вивчає варіанти нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій.

