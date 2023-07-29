Реактор, який розпочав комерційну експлуатацію 48 років тому, був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався таким після ядерної кризи у Фукусімі.

Kansai Electric Power Co. вперше за 12 років перезавантажила ядерний реактор на його електростанції Такахама в префектурі Фукуї в центральній Японії, що робить його найстарішим активним реактором в Японії.

Як повідомляє Kyodo, оператор планує відновити виробництво і передачу електроенергії на реакторі № 1 перших числах серпня, а потім відновити комерційну експлуатацію 28 серпня.

Реактор, який розпочав комерційну експлуатацію 48 років тому, був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався таким після ядерної кризи у Фукусімі, спричиненої землетрусом та цунамі в березні того ж року.

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Перезавантаження відбулося після того, як в 2016 році управління з ядерного регулювання дало зелене світло на експлуатацію реактора після закінчення 40-річного періоду експлуатації, встановленого після кризи.

Спочатку планувалося перезапустити реактор приблизно на початку червня, але цей план був відкладений через необхідність додаткових робіт з протипожежної інфраструктури.

Три з чотирьох реакторів на електростанції Такахама в даний час працюють, і лише реактор № 2 залишається призупиненим.

З більш ніж 40 комерційних реакторів по всій країні в даний час експлуатуються 11 реакторів.

Аварія на АЕС "Фукусіма"

11 березня 2011 року в Японії стався потужний землетрус, який спровокував цунамі. Висота хвилі сягала 20 метрів.

В результаті стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило ряд вибухів і витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" вважають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Електрокомпанія Tokyo Electric (TEPCO) в 2019 році запропонувала скинути радіоактивну воду від зруйнованої атомної електростанції Фукусіма до Тихого океану.

У січні 2023 року в Японії сказали, коли зіллють радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" в Тихий океан.

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