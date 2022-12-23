Ліцензію на використання нового палива станція планує отримати в 2024 році.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну єдина атомна станція у Болгарії відмовилася працювати на паливі країни-агресора.

Як повідомляє американська компанія Westinghouse, 22 грудня компанія підписала 10-річний контракт на постачання ядерного палива для болгарської атомної станції Козлодуй.

Паливо Westinghouse буде використовуватися на п'ятому енергоблоці. Ліцензію на використання нового палива станція планує отримати в 2024 році.

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Аналогічний договір на постачання палива для шостого енергоблоку буде підписаний до кінця року з французькою компанією Framatome, що має ліцензію на виробництво палива від російської компанії ТВЕЛ.

АЕС Козлодуй:

АЕС Козлодуй - єдина атомна станція в Болгарії. У 2003-2006 роках на ній були зупинені чотири енергоблоки типу ВВЕР-440, що було умовою вступу Болгарії в ЄС. В експлуатації зараз тільки п'ятий і шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Вони генерують близько третини електроенергії в Болгарії.

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

19 грудня 2022 року в ЄС домовилися про граничною ціною на газ.

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