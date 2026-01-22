США, можливо, змусять Росію та Україну оголосити енергетичне перемир'я, - FT

Припинення обстрілів не вигідно жодній з двох сторін.

США наполягають на тому, щоб Україна і Росія зустрілися в Абу-Дабі наприкінці цього тижня для проведення тристоронніх переговорів щодо можливої угоди про завершення війни. Одним із питань, що, можливо, буде обговорюватися, стане часткове припинення вогню, а саме тимчасове припинення ударів по енергетиці.

Газетиа Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що США та Україна обговорили пропозицію, яку зроблять Росії щодо обмеженого перемир'я. Москва має припинити удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту".

Тристороння зустріч має відбутися в п'ятницю і суботу в столиці ОАЕ. Росія ще не повідомила, чи погодилася вона на зустріч.

Загалом переговори з Москвою щодо цієї пропозиції не просуваються. Володимир Путін навряд чи погодиться, оскільки вважає тиск на українську енергетичну інфраструктуру важливим важелем впливу, повідомляють джерела.

Водночас Київ також вагається щодо такого перемир'я, оскільки його безпілотники дальньої дії успішно вражають російські нафтогазові об'єкти, а останнім часом – нафтові танкери в Чорному та Середземному морях, які забезпечують паливом військову машину Кремля.

Зустріч України та Росії в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що він підтримує зустріч своєї команди переговірників з російськими та американськими колегами на нейтральній території.

"Це краще, ніж взагалі не вести діалог", – сказав Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що переговори будуть на "технічному рівні".

Очікується, що спецпосланець США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер обговорять цю ідею з Путіним у Москві в четвер ввечері. Віткофф заявив, що вони після зустрічі з російським диктатором відразу ж вирушать до Абу-Дабі для участі в "робочих групах".

Цього тижня Росія повідомила США, що Путін готовий провести паралельні переговори з Україною, а посередники будуть курсувати між делегаціями, за словами джерела. Але Москва не сказала, що погодиться на тристоронні переговори.

Якщо Путін прийме пропозицію США, то ця зустріч стане першою, на якій американські чиновники сядуть за стіл переговорів разом зі своїми російськими та українськими колегами з часу повернення Трампа на президентське крісло.

Путін затягує прийняття мирного плану, підтриманого США, який був розроблений минулого року за значного внеску Росії, і наполягає, що будь-яка мирна угода має відповідати його максималістським вимогам щодо закінчення війни, яка триває вже чотири роки.

Росія також заявила, що відхилить поправки, внесені до плану Україною та її європейськими союзниками.

"Українці та європейці вилучили з початкового 28-пунктного плану всі пункти, які були важливими для Путіна. Про що тут говорити? Очевидно, що Путін не може погодитися на це", – повідомило джерело в Москві.

Стан енергосистеми України – головні новини

Після масованих атак ворога енергосистема України переважно заживлюється завдяки генерації на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

Водночас найтяжча ситуація у Києві, який повністю забезпечується енергією ззовні. Аварійні відключення в столиці, за прогнозами, можуть тривати ще цілий тиждень.

