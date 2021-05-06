Глава Української держави висловив вдячність США за потужну санкційну політику щодо Росії через будівництво газопроводу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на єдності позицій України та США з питання будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві, трансляція заходу велася Офісом президента у Facebook.

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"Ми обговорили питання не тільки окупації наших території, незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації, ми говорили про питання "Північного потоку-2" , це для України дуже чутливе питання", - заявив він.

"Я знаю, що у цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль, іноді не спільні з Україною, але у цьому питанні ми спільні з США. Я дуже вдячний за цю підтримку, за таку потужну санкційну політику", - додав президент.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

6 травня 2021 року Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив думку про те, що російський газопровід "Північний потік-2" просуває російські інтереси та є згубним для України.

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Автор: Костянтин Гончаров