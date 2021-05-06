Президент України Володимир Зеленський наголосив на єдності позицій України та США з питання будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві, трансляція заходу велася Офісом президента у Facebook.
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"Ми обговорили питання не тільки окупації наших території, незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації, ми говорили про питання "Північного потоку-2" , це для України дуже чутливе питання", - заявив він.
"Я знаю, що у цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль, іноді не спільні з Україною, але у цьому питанні ми спільні з США. Я дуже вдячний за цю підтримку, за таку потужну санкційну політику", - додав президент.
Історія газопроводу
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
- США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
- 14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.
- 19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.
- Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.
- 20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
- 6 травня 2021 року Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив думку про те, що російський газопровід "Північний потік-2" просуває російські інтереси та є згубним для України.
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