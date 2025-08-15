Інвестори сподіваються на послаблення санкцій стосовно російських енергоносіїв.

Європейські ціни на природний газ впали майже до мінімуму у 2025 році напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg.

Вартість газових ф’ючерсів, які торгуються в Амстердамі, 15 серпня сягнула найнижчого рівня з травня, оскільки ринок не виключає послаблення санкцій стосовно російських енергоносіїв за підсумками перемовин між Трампом та Путіним.

"Хоча мало хто з трейдерів передбачає неминуче повернення російського трубопровідного газу до Європи, навіть якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні (за результатами саміту Трампа-Путіна, – УНІАН), будь-яке посилення або послаблення санкцій щодо російських енергоносіїв може мати значні наслідки для постачання "блакитного палива", - констатують журналісти.

Водночас аналітики Energy Aspects Ltd не виключають, що біржова вартість "блакитного палива" у ЄС відновить зростання, якщо перспективи скасування обмежень щодо російського газу стануть примарними. Ціни також можуть зрости в разі запровадження США санкцій щодо російської нафти та газу.

Разом з тим, за оцінками Bloomberg, загальний обсяг поставок російського скрапленого газу, в разі скасування відповідних обмежень, може досягти 50 мільйонів тонн до 2030 року, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Водночас блок має намір купувати більше американського газу замість російського. До того ж Єврокомісія оприлюднила план заборони імпорту "блакитного палива" з РФ до кінця 2027 року.

Саміт Трампа - Путіна на Алясці - останні новини

15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна. Напередодні саміту американський лідер пообіцяв "суворі наслідки" для Кремля, якщо російський диктатор не погодиться на припинення вогню. Разом з тим, Трамп не відповів прямо чи йдеться про мита та санкції.

Водночас, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками перемовин не планується підписання жодних документів.

