Біткойн рекордно обвалився, у криптовалюту більше не вірять, - Bloomberg

Інвестори повертаються до традиційних резервних активів, як от золото і срібло.

На суботніх торгах ціна Біткойна опустилася нижче 80 000 доларів, що стало найнижчим рівнем з квітня 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg.

"Падіння відбулося на тлі низької ліквідності та обмеженого інтересу покупців, що поглибило падіння, яке знищило понад 30% найбільшої у світі криптовалюти", – йдеться у публікації.

Під час торгів у Нью-Йорку в суботу Біткойн втратив одразу 7,1% вартості, опустившись до 78,1 тисяч доларів. Інші криптовалюти просіли ще більше: Ethereum втратив понад 10%, Solana – 11%.

Відео дня

Як наслідок, загальна вартість криптовалютного ринку скоротилася приблизно на 111 мільярдів доларів за останні 24 години.

Bloomberg зазначає, що ця просадка посилює тривале розчарування інвесторів у біткойні, який не відреагував на низку ринкових подій, що раніше спричиняли зростання його вартості. Експерти констатують, що криптовалюти, які ще не так давно вважалися безпечною гаванню для активів в часи недовіри до фіатних валют, більше не виконують цю функції, а інвестори знову повернулися до срібла й золота, коли долар слабшає.

Із урахуванням того, що дрібні інвестори теж не виявляють інтересу до криптовалют останнім часом, аналітик ринку Джон Тодаро прогнозує, що обсяги торгів криптовалютами залишатимуться низькими ще принаймні "протягом одного-двох кварталів".

Біткойн у вільному падінні

Як писав УНІАН, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році інвестори спочатку відреагували зростанням інтересу до біткойна. Це було пов’язано з очікуваннями більш сприятливої для крипторинку політики: Трамп обіцяв підтримку інновацій, критикував надмірне регулювання та допускав лібералізацію підходів до цифрових активів.

На цьому тлі частина інвесторів розцінила біткойн як виграшний актив у разі послаблення контролю з боку держави та як інструмент хеджування від можливих бюджетних і боргових ризиків США, що сприяло зростанню його курсу. Наприкінці січня 2025 року біткойн досяг першого піку ціни у 104 тисяч доларів.

Однак потім почалася корекція ринку та перегляд початкових очікувань. Стало очевидно, що реальна політика нової адміністрації формується повільніше, а конкретні регуляторні рішення щодо криптовалют залишаються невизначеними або компромісними. У квітні 2025 року біткойн просів до 75 тисяч доларів після рішення Трампа запровадити мита на увесь імпорт до США.

Однак потім зростання біткойна відновилося, і до жовтня ключова криптовалюта досягла позначки у 124 тисячі доларів. Це був пік, за яким розпочалося падіння, що триває досі.

Вас також можуть зацікавити новини: