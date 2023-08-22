Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави".

Кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників за останні три місяці зросла на 7%. Загалом зафіксовано 583 292 нових борги.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" – на 17%. Кількість таких боргів у реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.

Друга за популярністю причина боргів - порушення правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі зараз 19,7%.

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Трійку найбільш поширених причин замикає стягнення коштів за кредитними заборгованостями – 17,5% загальної кількості боргів українців. З початку травня в цій категорії зафіксовано збільшення на 107 тисяч записів або 7%.

Ще одна категорія, в якій з травня спостерігається істотне зростання – стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі – зі 193 тисяч у серпні минулого року до 355 тисяч.

Для порівняння, з початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилася загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст становив майже 1,5 млн боргів або 29%.

Борги під час війни

Сума боргів українців за мікрокредитами у 2022 році скоротилася на 5 млрд грн - з 13,1 млрд грн на початок 2022 року до 8,05 млрд грн на початок 2023 року.

З лютого 2022 року кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 000, або на 8%. Найбільше зросли борги зі сплати штрафів за адмінправопорушення – на більш ніж 27%. Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023 року їх частка в загальній кількості заборгованостей становила 8%.

Загалом у 2022 році МФО видали майже втричі меншу суму позик. З 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн. Водночас середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилася і склала 4 439 грн. Це лише на 3% менше, ніж у 2021 році.

У січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає списання та реструктуризацію боргів за комунальні послуги для українців, чиє житло розташоване на території бойових дій.

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