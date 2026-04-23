Бум багатства: впродовж пʼяти років різко зросте кількість мільярдерів, - The Guardian

Світ входить у нову фазу стрімкого збагачення найбагатших.

Кількість мільярдерів у світі може сягнути майже 4 тисяч уже до 2031 року, оскільки темпи накопичення статків серед найбагатших різко прискорюються, пише The Guardian.

За даними аналітики компанії Knight Frank, наразі у світі налічується 3 110 мільярдерів. Прогнозується, що ця цифра може зрости на 25% протягом наступних п’яти років, досягнувши 3 915 осіб.

Зазначається, що також паралельно швидко розширюється і прошарок мультимільйонерів. Кількість людей зі статками понад 30 млн дол. зросла з понад 162 тис. у 2021 році до більше 713 тис., що є більше ніж триразовим зростанням.

Відео дня

Керівник відділу досліджень Knight Frank Ліам Бейлі зазначив, що статки мільярдерів і мільйонерів "зросли в рази" завдяки прибуткам у сфері технологій, зокрема штучного інтелекту.

"Можливості для розширення бізнесу ніколи не були такими високими. Це сприяло можливості швидко заробити величезні статки, що було підсилено технологіями та штучним інтелектом", - зазначив він.

Згідно з результатами дослідження, найшвидше кількість мільярдерів зростатиме в Саудівській Аравії, де їхня кількість зросте більше ніж удвічі з 23 у 2026 році до 65 у 2031 році. У Польщі їх число також може зрости більше ніж удвічі – з 13 до 29, а у Швеції на 81% - з 32 до 58.

Водночас розрив між найбагатшими і найбіднішими продовжує зростати. За даними звіту World Inequality report, менше ніж 60 тисяч людей (лише 0,001% населення світу) контролюють утричі більше багатства, ніж уся найбідніша половина людства.

На цьому тлі зростають й заклики щодо підвищення податків для надбагатих. Благодійна організація Oxfam повідомила, що минулого року кількість мільярдерів уперше перевищила 3 тисячі, а їхні сукупні статки сягнули 18,3 трлн дол.

Найбагатшою людиною світу залишається Ілон Маск зі статками в 785,5 млрд дол. Друге місце посідає співзасновник Google Ларрі Пейдж (272,5 млрд дол.), а третє - засновник Amazon Джефф Безос із чистим капіталом у 259 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини: