Експерти застерігають, що, попри свою зовнішню політичну і соціальну привабливість, ініціатива несе цілий ряд реальних економічних загроз.

Аналітичні центри та експерти закликають народних депутатів не підтримувати законопроект № 6394 про введення економічного паспорта українця (створення Фонду майбутніх поколінь), оскільки ця ініціатива розбалансує бюджет країни та "роздує" державний борг.

Як повідомляється на сайті Центру економічної стратегії (ЦЕС), відповідне звернення до парламентарів підписало 10 організацій, які займаються дослідженням і просвітою у сфері економіки.

Зазначається, що Верховна Рада розглядатиме документ у першому читанні 27 січня.

"Попри свою зовнішню політичну і соціальну привабливість, ініціатива президента несе цілий ряд цілком реальних економічних загроз. Левова частина ренти на користування надрами йде на фінансування суспільно важливих видатків: освіти, охорони здоров'я, допомоги малозабезпеченим сім'ям, видатків Пенсійного фонду України тощо. Перенаправити її на інші цілі означає зменшити доступний для покриття цих потреб фінансовий ресурс", - йдеться в тексті звернення.

Читайте також"Сенсу в цьому рівно нуль" - експерт про економічний паспорт

Причому йдеться про зменшення ресурсів для фінансування соціальних потреб сьогодні з тим, щоб віддати ці гроші молоді через 18 років, не враховуючи, яким буде добробут через 18 років на момент відповідних виплат.

За попередніми оцінками, бюджетні витрати у формі внесків до Фонду можуть у 2030 році скласти близько 1% ВВП на рік – це приблизно третина бюджетного дефіциту, який вважається безпечним (близько 3% ВВП), приблизно одна десята витрат Пенсійного фонду, або третина витрат на оборону сьогодні.

"Якщо не "забирати" кошти з важливих витрат, то владі доведеться збільшувати бюджетний дефіцит. Проекти законів не передбачають інвестування накопичених грошей ні в які інвестиційні інструменти, крім облігацій внутрішньої державної позики - тобто Фонд по суті відразу повертатиме кошти до бюджету. Це означає збільшення державного боргу країни, обслуговування якого буде лягати на плечі кожного наступного уряду, причому обсяг цих зобов'язань буде постійно зростати", - застерігають експерти.

За їх словами, фактично закон просто зобов'яже майбутні уряди та майбутніх платників податків виплачувати з бюджету допомогу молоді. А поки цей час не настане, керуючі фондом отримуватимуть комісійні.

Відзначається, що ідеї з "фондами майбутнього" реалізовані в країнах-експортерах нафти або газу (Норвегія, ОАЕ, Саудівська Аравія), проте Україна знаходиться зовсім в іншому становищі. Крім того, ні Норвегія, ні арабські країни не інвестують накопичені кошти у свій власний суверенний борг, а замість цього вкладають гроші переважно за кордон у фінансові інструменти, які приносять прибуток.

"Рішення про створення фонду -це щорічне нарощування боргу зараз для отримання політичних дивідендів (популізму) сьогодні. Такі ідеї зручні тим, що електоральні бонуси від них можна отримати вже зараз, а реалізовувати їх доведеться наступникам у владі з усіма відповідними політичними та економічними наслідками", - йдеться у зверненні.

Читайте також"Сенсу в цьому рівно нуль" - експерт про економічний паспорт

Економічний паспорт:

1 грудня під час виступу у ВР з посланням Про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Документ передбачатиме відкриття персональних рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться платежі від використання надр.

7 грудня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований пакет президентських законопроектів (№6394-6396) про створення економічного паспорта українця.

Зокрема, проектом закону "Про економічний паспорт" передбачено створення Фонду майбутніх поколінь. Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.