Вперше з липня 2021 року ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF опустилася до 450 дол. за тис. куб. м

Спотові ціни на газ в Європі істотно знизилися - до 40,7 євро за МВт-год, це трохи більше, ніж 450 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на біржа ICE Futures.

Таким чином, вперше з липня 2021 року ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF опустилася до 450 дол. за тис. куб. м.

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Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість комерційного газу на березень 2023 року склала понад 18,3 тис.грн за тис. куб. м. у той час, коли в березні минулого року вона становила 30 тис. гривень.

Відзначається, що зниження цін може бути через достатні запаси в підземних газосховищах в Євросоюзі, а також теплу вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання газу.

Ситуація з газом під час війни

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна є інтегрованою частиною європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

У грудні 2021 року ціни на газ на європейських біржах були рекордно високими, іноді досягаючи позначки 2-3 тисячі дол. за тисячу кубометрів. Водночас, приведена вартість газу на європейських хабах до кордону України на кінець 2021 року сягала 88,6 тис.грн за тисячу кубометрів.

У січні 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

27 лютого 2023 року Європейський Союз заявив про те, що має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела.

Станом на 6 березня 2023 року ціни на газ в Україні та Європі істотно знизилися.

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