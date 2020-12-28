У гривневому еквіваленті держборг за цей період виріс на 1,3% - до 2,398 трлн грн.

Державний і гарантований державою борг України за листопад цього року в національній валюті зріс на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – на 1,2% до 84,24 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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"Протягом листопада 2020 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 30,4 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,98 млрд дол. США", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 30 листопада 2020 року державний зовнішній борг становив 1,204 трлн грн (50,2% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 42,29 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 905,10 млрд грн (37,74% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 31,79 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 289,19 млрд грн (12,06% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 10,16 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг - 259,93 млрд грн (10,84%), або 9,13 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг - 29,26 млрд грн (1,22%) або 1,03 млрд дол.

Хронологія подій

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол.

У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На початок поточного року відношення державного і гарантованого державою боргу до ВВП склало 50%.

Станом на 23 грудня 2020 року з початку 2020 року на погашення держборгу Україна витратила 357,4 млрд грн. Як заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, в Україні кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Держбюджет-2021: що відомо

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Катерина Жирій