Державний і гарантований державою борг України за листопад цього року в національній валюті зріс на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – на 1,2% до 84,24 млрд дол.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
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"Протягом листопада 2020 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 30,4 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,98 млрд дол. США", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 30 листопада 2020 року державний зовнішній борг становив 1,204 трлн грн (50,2% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 42,29 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 905,10 млрд грн (37,74% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 31,79 млрд дол.
Гарантований державою борг України становив 289,19 млрд грн (12,06% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 10,16 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг - 259,93 млрд грн (10,84%), або 9,13 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг - 29,26 млрд грн (1,22%) або 1,03 млрд дол.
Хронологія подій
Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за 2019 рік зріс у доларовому еквіваленті на 6,05 млрд дол., або на 7,7%, до 84,36 млрд дол.
У гривневому еквіваленті обсяг держборгу за рік скоротився на 170,17 млрд грн, або на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.
На початок поточного року відношення державного і гарантованого державою боргу до ВВП склало 50%.
Станом на 23 грудня 2020 року з початку 2020 року на погашення держборгу Україна витратила 357,4 млрд грн. Як заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, в Україні кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.
Держбюджет-2021: що відомо
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
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