Законопроєкт у другому читанні розглянуть 27 грудня.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроєкту за основу проголосували 264 народних депутати.

Слід зазначити, що профільний комітет рекомендував прийняти закон одразу за основу і в цілому, проте цю пропозицію відхилив нардеп Дмитро Разумков. При цьому депутати проголосували за те, щоб повернутися до зали парламенту 27 грудня, аби прийняти закон в цілому.

"Зміна назви розмінної монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що після введення в обіг Національним банком розмінних монет номіналом 50 шагів не передбачається одномоментне вилучення із грошового обігу розмінних монет номіналом 50 копійок, оскільки станом на 1 вересня в готівковому обігу перебувало 1,4 млрд шт. монет цього номіналу.

Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Відповідно, за оцінками НБУ, не виникатимуть додаткові витрати, пов’язані з утилізацією монет номіналом 50 "копійок" та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну. Витрати, пов’язані з виготовленням розмінних монет 50 "шагів", - операційні витрати відповідно до планових обсягів їх виготовлення на 2025 рік.

Перейменування копійки в шаги - останні новини

У вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" з метою відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу.

1 жовтня у парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг". Автори законопроєкту наголошують, що навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні.

