Як зазначив глава НБУ, згортання антикризових монетарних заходів відповідає напрямку монетарної політики Національного банку.

Національний банк України згортає антикризові монетарні заходи з метою посилення ефекту від підвищення облікової ставки та стримування інфляції.

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідно до анонсованого графіка, з початку IV кварталу буде припинено проведення операцій з довгострокового рефінансування і процентного свопу. Це рішення узгоджується з основними принципами грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу.

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"Згортання антикризових монетарних заходів відповідає напрямку монетарної політики Національного банку, спрямованої на стримування інфляції. Разом з тим це рішення не матиме негативного впливу на банківську систему, враховуючи збереження високого профіциту ліквідності", – зазначив глава НБУ Кирило Шевченко.

Останній тендер з довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки – 29 вересня.

"Припинення здійснення Національним банком операцій по процентному свопу не означає втрату зацікавленості з боку регулятора до розвитку цього інструменту. Ми готові й надалі обговорювати напрямки вдосконалення інфраструктури сегментів фінансового ринку", - доповнив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Довгострокове рефінансування:

Національний банк України у 2020 році ввів довгострокове рефінансування банків на термін до 5 років з метою підтримки гривневого банківського кредитування.

У другому півріччі 2020 року Нацбанк ввів новий фінансовий інструмент для пожвавлення банківського кредитування в країні - процентний своп з банками.

Автор: Катерина Жирій