До кінця року долар, скоріше за все, далі дорожчатиме. На курс впливають фундаментальні фактори, так чи інакше повʼязані з війною.

За останні кілька днів готівковий долар в Україні подорожчав ще на 10%. Нацбанк намагається захистити гривню від подальшого знецінення, тому дозволив банкам продавати більше готівкової валюти населенню.

Про це пише Forbes. Додатково на ринок може потрапити близько $400 млн.

Щоб збільшити пропозицію валютної готівки і зрештою послабити тиск на гривню Нацбанк дозволив банкам продати 50% від купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

"Збільшити пропозицію валюти, стимулюючи населення купувати долар в банках, а не на сірому ринку – класичний крок, аби "збити" тимчасові панічні настрої після підвищення офіційного курсу", – коментує експерт CASE Україна Євгеній Дубогриз. На йогу думку нинішня паніка тимчасова і сама собою мала б вщухнути за тиждень-два.

Рішення Нацбанку розширити можливості банків з продажу готівки стало можливим завдяки тому, що у травні відновився імпорт готівкової валюти, зазначає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. З початку року банки завезли у країну $2,370 млрд. Понад 80% – у січні та лютому. "У березні-квітні імпорт готівкової валюти був зупинений через війну, – пояснює Демків. – Літаки цивільної авіації не літають, відповідно доставка припинилась".

Завдяки фіксації офіційного курсу на 36,6 грн/$, у банків може зʼявитися бажання заробити на різниці, продаючи готівкові долари на кілька гривень дорожче. "Скоротивши "валютний туризм" населення, є ризик замінити його "валютним туризмом", але вже зі сторони банків", – каже Демків із ICU.

На думку Дубогриза із CASE після того як пропозиція валюти на готівковому ринку збільшиться, паніка вщухне, а гривня повернеться до значень "менше 40 грн/$" та наблизиться до офіційного курсу.

Проте до кінця року долар, скоріше за все, далі дорожчатиме. На курс впливають фундаментальні фактори, так чи інакше повʼязані з війною: зростаючий дефіцит бюджета, подальша емісія гривні та зменшення міжнародних резервів.

Також збергіається високий попит на долар на глобальному рівні: інвестори масово переводять гроші саме у доларові активи. Динаміка курсу також залежатиме від обсягів міжнародної фінансової допомоги. "Якщо її буде менше, ніж 5-6 млрд на місяць, то повільна девальвація триватиме, – говорить Дубогриз. – Поки що це базовий сценарій".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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