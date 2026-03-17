Європі потрібно буде відкрити канали політичного діалогу з Росією, - Стубб

Президент Фінляндії вважає, що відновити діалог з Росією мають усі країни Євросоюзу, а не як це роблять Угорщина та Словаччина.

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив, що Європі потрібно буде налаштувати діалог з Росією. Про це він заявив під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House.

На думку президента Фінляндії, відновити спілкування з Росією слід централізовано, а не окремим країнам, як це роблять Угорщина або Словаччина.

"Європа наближається до того моменту, коли їй потрібно буде відкрити канали політичного діалогу з Росією", - сказав Стубб.

Він наголосив, що наразі ми живемо у світі, де багато безладу й епоха миру закінчилася:

"Однополярний світ під керівництвом США закінчився багатополярним хаосом, залишивши нас жити у світі безладу. Відносна епоха миру закінчилася. Війна в Європі. Війна на Близькому Сході. Війна в Африці. І ці війни - війни за власним вибором"

Президент Фінляндії вважає, що в Європі з'явилася нова залізна завіса після війни в Україні.

"І ця залізна завіса розділяє Росію з приблизно 47 країнами Європи, які беруть участь у чомусь подібному", - зауважив Стубб.

Відносини Росії та Євросоюзу: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта не виключає, що в майбутньому Євросоюзу потрібно буде поговорити з Росією про безпеку та мир в Україні, але наразі цей момент ще не настав. Кошта наголосив, що з цієї причини слід продовжувати тиснути на Москву та підтримувати Київ. Він додав, що країнам ЄС варто бути готовими до того, що посередництво США в переговорах між Україною та Росією може не дати бажаних результатів. Тому президент Євроради додав, що потрібно уникати зриву зусиль, очолюваних президентом США Дональдом Трампом.

Також ми писали, що голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас відкинула пропозицію прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера стосовно нормалізації відносин з Росією та відновлення постачання дешевих російських енергоносіїв до Євросоюзу. Каллас застерегла від спроб повернутися до звичних відносин з Кремлем. Примітно, що прем'єр Бельгії заявив в інтерв'ю що європейські лідери за закритими дверима погоджуються з необхідністю відновити відносини з РФ, але "ніхто не наважується сказати це вголос". Голова зовнішньої політики ЄС зауважила, що була присутня на зустрічі лідерів ЄС й за закритими дверима, про які казав Де Вевер, вона не бачила такого бажання.

