Російська влада заявила, що великий завод з виробництва азотних добрив ПАТ "Дорогобуж" не працюватиме до травня після удару українського безпілотника минулого місяця, повідомляє Bloomberg.

"За сприятливих умов, ми очікуємо відновити роботу деяких агрегатів заводу до травня", – заявив губернатор Смоленська Василь Анохін.

У виданні нагадали, що ПАТ "Дорогобуж" виробляв близько 2 мільйонів тонн азотних поживних речовин на рік. Збій у роботі заводу "ризикує посилити обмеження на ринку весною, у час, коли фермери нарощують внесення добрив". Автори додали, що це період пікового попиту, а торговельні потоки й без того порушені конфліктом на Близькому Сході. Видання додало, що через Ормузьку протоку, яку фактично закрив Іран, проходить близько третини світової торгівлі добривами. На фоні цього Китай, який є провідним виробником поживних речовин, також обмежив експорт.

Відео дня

Атаки по російському заводу добрив: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в результаті атаки в ніч на 25 лютого хімічний завод в Дорогобужі Смоленської області отримав масштабні руйнування, що підтверджується супутниковими знімками.

Аналітики зазначили, що результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції.

Окрім цього, за їхніми даними, у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.

