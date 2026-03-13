Долар відійшов від максимуму: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 16 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,09/44,12 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,62/50,65 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 13 березня зріс на 15 копійок і становив 44,50 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,90 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвестгрупи ICU вважають, що ослаблення гривні останніми днями було свідомим кроком Національного банку, але у наступні тижні гривня має дещо зміцнитися. При цьому до кінця поточного року кроки з девальвації гривні будуть повторюватися і загалом курс буде рухатися до рівня 45 гривень за долар.

