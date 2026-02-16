У Мюнхені стало зрозуміло, що відносини Європи і США знаходяться на межі розриву, - Politico

Європа і Америка потрібні одна одній, але довіра втрачена.

На Мюнхенській конференції з безпеки європейці були змушені визнати, що відносини зі США перебувають у жалюгідному стані, і хоча альянс продовжує функціонувати, старий порядок, що пов'язував дві сторони Атлантики протягом десятиліть, занепав.

Як пише Politico, немає єдиної думки про те, як відносини можуть розвиватися далі, з огляду на регулярні удари, які адміністрація Дональда Трампа із задоволенням завдає системі.

"Один європейський генеральний директор сказав, що буде потрібно "ціле покоління", щоб відновити довіру, втрачену за останній рік", - наголошується в статті.

Спроба налагодити відносини

Такі настрої не змінила явна спроба високопоставлених американських чиновників пом'якшити недавні атаки і запевнити в збереженні американської присутності в НАТО.

"Сполучені Штати і Європа - ми повинні бути разом", - сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас він сформулював свій заклик у виразах, заснованих на спільних (часто економічних) інтересах, а не на спільних цінностях демократії та верховенства права, які скріплювали альянс у минулі десятиліття.

Відповідь європейських лідерів була ввічливою – оскільки ніхто не хоче розривати зв'язки, що залишилися зі Сполученими Штатами, чиї війська, ядерна зброя і військовий потенціал, як і раніше, забезпечують континенту найважливішу безпеку від Росії, зазначає видання:

"Однак у кулуарах заходу кілька офіційних осіб порівняли нинішній стан справ із жорстокими відносинами, в яких агресор звинувачує жертву, коливаючись між насильством і втішними словами".

Європейські лідери розраховують на себе у довгостроковому захисті

Франція, Німеччина і Швеція починають попередні переговори про те, як французький атомний арсенал може сприяти безпеці континенту – це викликано побоюваннями щодо надійності американського ядерного парасольки.

Інші лідери думають так само. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив у неділю, що розробка Варшавою ядерної зброї - "це шлях, яким ми повинні йти", щоб відбити "агресивну, імперську Російську Федерацію".

Головні проблеми

Хоча за останній рік Трамп кинув безліч викликів старим відносинам у сфері безпеки, найглибший розрив був викликаний неодноразовими закликами президента США до анексії Гренландії, території Данії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала триваючий тиск США "неприйнятним" і попередила: "Дозвольте мені висловитися так: якщо одна країна НАТО нападає на іншу країну НАТО, то НАТО припиняє своє існування. Тоді гра закінчена".

Незважаючи на більш теплі заяви представників адміністрації, на континенті немає консенсусу щодо того, як слід сприймати США і куди вони рухаються, навіть якщо вибори повернуть до Вашингтона більш дружнє керівництво. Одне загальновизнано – післявоєнний альянс у його колишньому вигляді розпався, зазначає видання:

"Залишилося мало ілюзій, що підкреслює той факт, що Рубіо сів на літак з Мюнхена до дружніх Росії Угорщини та Словаччини. Європейці також не випустили з уваги той факт, що Рубіо майже не згадав Росію та Україну у своєму виступі, повідомили POLITICO кілька офіційних осіб".

Мюнхенська конференція - висновки

Виступ державного секретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки оглядачі розцінили як спробу заспокоїти європейських союзників. У своїй промові він підкреслював історичні зв'язки між США і Європою і закликав до відродження трансатлантичного альянсу. Однак цей виступ не зняв глибокої недовіри між союзниками.

Рубіо також сказав, що Європа і США "належать одне одному". Однак, як пише CNN, "послання було чітким: змінюйся або тебе покинуть".

