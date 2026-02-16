'У нас вже був Будапештський меморандум': Зеленський висловився щодо гарантій безпеки

Президент України вважає, що будь-які гарантії безпеки необхідно підписувати до того, як буде укладено мирну угоду.

Громадяни України хочуть бачити, якими саме будуть гарантії безпеки, оскільки підписаний у 90-х роках Будапештський меморандум не врятував від російського вторгнення, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico.

Зеленський нагадав, що Україна віддала ядерну зброю та літаки в обмін на гарантії безпеки, але коли стався напад Росії, ніхто не врятував її незалежність.

"Вони нікому не довіряють, тому що у нас був Будапештський меморандум. Ми віддали ядерну зброю, іншу зброю, багато літаків, десятки літаків. Так, ми віддали це, і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет буде нашим, і ми матимемо незалежність. Врешті, у нас немає тієї зброї, і немає гарантій безпеки, бо прийшла Росія, і ніхто не напав на Росію. Ніхто не врятував нашу незалежність", - сказав президент України.

Він висловив думку, що будь-які гарантії безпеки необхідно підписувати до того, як буде укладено мирну угоду. США наразі ж пропонують, за словами Зеленського, обміняти території, а вже потім будуть гарантії безпеки.

"Наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: "Дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю– спочатку гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різні питання", - зауважив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Зеленського, щоб провести в країні вибори, потрібне завершення війни або хоча б припинення вогню. Президент України підкреслив, що для цієї процедури потрібно забезпечити безпеку людям. Більше того, він додав, що за таких обставин треба змінити закон й висловив сподівання, що парламент це зробить. Водночас, Зеленський навів дані, що 90% українців проти виборів, бо не хочуть, щоб вони проходили під час війни, під обстрілами. До того ж, президенту України важко наразі зрозуміти, як будуть голосувати військові, а також близько 8 млн українців, що зараз перебувають за кордоном.

Також ми писали, що Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що тільки США мають політичну і фінансову потужність для зупинки війни. Президент України розкритикував США за спробу змусити українців поступитися територією на Донбасі. Він зазначив, що від Кремля не вимагають при цьому жодних жертв. На думку українського лідера, країна вже пішла на багато компромісів, тоді як Путін на його друзі й досі не у в'язниці. Зеленський нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, тоді як Путін відмовився.

