Чому очі у котів світяться в темряві: науковці надали пояснення

Примітно, що не тільки коти, а й деякі інші тварини мають таку особливість.

Усі очі, включаючи ваші, мають сітківку. Сітківка – це тонкий шар у задній частині ока, який поглинає світло і перетворює його на сигнали, які може зрозуміти ваш мозок. За сітківкою кота знаходиться дзеркальний шар, який називається тапетум люцидум. Видання Popular Science зазначає, що у людей немає такого шару.

В статті зазначається, що коли світло потрапляє в людське око і не поглинається сітківкою, воно не використовується. Але в оці кота світло, яке проходить через сітківку, не поглинаючись, потрапляє на тапетум люцидум, який відбиває його назад через сітківку.

Видання пояснює, що це дає сітківці другий шанс вловити світло. Сяйво, яке ви бачите в очах котів вночі, насправді є світлом, що відбивається від тапетум люцидум.

Примітно, що завдяки цій особливості коти мають значно кращу світлочутливість, ніж люди. Це означає, що їхні очі можуть вловлювати навіть найменшу кількість світла.

"Вони можуть бачити в такому тьмяному світлі, яке для нас виглядає як повна темрява – це дуже корисна здатність для тварин, які багато полюють вночі", - зазначається в публікації.

Варто знати, що не тільки коти мають тапетум люцидум. До таких тварин належать також корови, вівці, кози та коні. Припускається, що це для того, щоб вони могли помічати хижаків у тьмяному світлі.

Окрім цього, риби, дельфіни та кити покладаються на нього, щоб бачити в темній, каламутній воді.

Видання вказало, що білки, свині та більшість приматів, включаючи людей, не мають тапетум люцидум, оскільки вони активні вдень і не потребують нічного зору.

Також в статті йдеться, що більшість собак мають тапетум люцидум, але іноді його немає у собак з блакитними очима та невеликих домашніх порід.

У яскравому денному світлі зіниці котів звужуються до тонких вертикальних щілин, щоб блокувати зайве світло і захищати чутливу сітківку ока. Видання пояснює, що вертикальна форма також загострює контури об'єктів, допомагаючи котам оцінювати відстань з неймовірною точністю – це важлива навичка під час переслідування та засідки на здобич.

Примітно, що професор електротехніки в Корейському інституті передових наук і технологій Янг Мін Сонг, нещодавно розробив камеру, натхненну очима кішок.

"Очі кішок давно мене зачаровують, особливо їхня здатність чітко бачити в надзвичайно широкому діапазоні освітлення – від яскравого денного світла до майже повної темряви", - поділився Сонг в інтерв'ю журналу Popular Science.

В матеріалі пояснюється, що саме тапетум люцидум спочатку надихнув Сонга на ідею створити камеру з відбивним шаром для поліпшення якості фотографій і відео, знятих в умовах низької освітленості.

Як і очікував Сонг, камера продемонструвала підвищену чутливість в умовах слабкого освітлення завдяки штучному відбивачу, натхненному тапетум люцидум.

Інші цікаві факти про котів

